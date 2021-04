Jalisco: ¿En qué consiste la tercera ola de contagios de Covid-19?

Una tercera ola de contagios va a llegar a Jalisco una semana después de que concluyan las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

De las medidas preventivas que tome cada persona y en lo colectivo dependerá si se trata de una ola que pueda ser manejable o de un tsunami que cause miles de víctimas mortales como sucedió en el invierno pasado, advierte el médico infectólogo Pedro Martínez.

“Escenarios catastróficos como los que vivimos en diciembre y enero con muchos muertos, incluso que no había lugar en hospitales y ni siquiera podías conseguir oxígeno medicinal. De eso trata la tercera ola. Yo estoy viendo la misma historia de que los chavos de 15, 20 o 30 años se van de vacaciones a la playa, salen a bares y regresan e infectan a sus papás, abuelos, tíos con diabetes. El 80% del Covid-19 es leve a ellos no les pasa nada, pero sí a sus familiares vulnerables o a sus compañeros de trabajo”, explicó Martínez.

Las mutaciones del coronavirus pueden darse en cualquier momento por la movilidad de personas entre países o incluso de un paciente a otro, advierte el epidemiólogo.

“Movilidad. Aquellos que se van a Sudamérica, Europa que están vacacionando y haciendo actividades no esenciales, porque salir de vacaciones no es esencial ahorita, ponen en riesgo a toda la población vulnerable de su entorno porque pueden traer variables más agresivas. Estamos en un momento muy importante de cómo va a venir la tercera ola, porque la va a haber. Siempre somos un reflejo que lo que pasa en Europa, mientras no esté vacunada al menos 70% de la población esto no va a terminar. Una tercera ola va a ocurrir, de la población depende de lo que vayamos a padecer”, alertó el infectólogo.

Ni siquiera el 10% de la población jalisciense ha recibido la vacuna contra Covid-19 por lo que no se debería estar confiado en que los abuelos cuentan con protección, o que no va a pasar nada si se enferman los niños o los jóvenes durante estas vacaciones.

“No llegamos al 10% de inmunización de la población. La inmunidad del rebaño se puede lograr cuando supere el 70% de la población vacunada. Todavía nos quedan muchos meses. Finalmente yo espero que si la gente decida salir, por lo menos se cuide, ser responsables porque el COVID es una enfermedad prevenible”, dijo Martínez.



Por Adriana Luna

is