8M2021: alrededor de 5 mil mujeres marchan en Guanajuato para exigir sus derechos

Alrededor de 5 mil guanajuatenses hicieron presencia en 6 municipios de la entidad, para exigir justicia por la violencia contra las mujeres.

En Guanajuato, Celaya, San Miguel Allende, Salamanca, Irapuato y León, se realizaron diferentes eventos que concentraron a decenas de mujeres que vestidas de negro, verde o morado lanzaron consignas contra las autoridades.

"Somos el grito de las que ya no están", "a mí me cuidan mis amigas", "¿cuántas más para que empiecen a actuar?", "la violencia no es amor", son algunas de las frases que se veían el cartulinas, mantas o hasta en las paredes.

En Celaya, el colectivo feminista desde muy temprana hora, llegaron a Presidencia Municipal, para colocar carteles, frases y fotografías de los presuntos agresores.

En entrevista, una de las participantes en la manifestación pacífica, señaló que el 99% de las denuncias que hacen a las autoridades, quedan impunes.

Sentadas en círculo frente a presidencia, corearon una canción de protesta para exigir justicia "para las que ya no están" y para quien ha sufrido algún tipo de violencia y que no "han sido escuchadas".

Cerca de 3 mil mujeres en León

Por la tarde en este mismo municipio se desarrolló una marcha desde el Parque Morelos hasta las una de las rejas que rodean el Tecnológico de Celaya en donde pegaron sus cartulinas.

En León, se estima que fueron alrededor de 3 mil las mujeres que se manifestaron; inicialmente se convocó a una rodada en bicicleta para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, pero llegaron miles de mujeres a pie, y se convirtió en marcha.

En Irapuato un grupo de entre 80 y 100 jóvenes mujeres, realizaron pintas en el Monumento de la Bandera ubicado por la avenida Guerrero en Irapuato, frente al estadio de futbol y el parque Irekua.

Llegaron cuatro patrullas con policías municipales, pero únicamente observaron la manera en la que el grupo de feministas pintaban mensajes contra la no violencia hacia ellas.

En San Miguel Allende y Salamanca las guanajuatenses también salieron a las calles, sin que se reportaran incidentes mayores.

