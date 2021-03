Sería un rotundo fracaso no terminar el Tren Maya: López Obrador

"No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar en el 2023 (el Tren Maya), no hay más tiempo", señaló el mandatario federal

Voy a estar viniendo, visitando los tramos, voy a estar con ustedes, espero que sea cada tres meses" Foto: Especial