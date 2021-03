AMLO asegura que el gobernador de Yucatán no anda "grillando" y que es su aliado

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a lanzar loas al gobernador Mauricio Vila Dosal, a quien catalogó como una gente seria y un aliado “que no anda con politiquerías ni grillando”.



Durante su visita de supervisión del Tren Maya en el municipio de Maxcanú, aseguró que el panista realiza un trabajo serio, responsable y con dimensión social.



“Vila no anda con politiquerías, ni grillando, sino que es una persona trabajadora y un aliado con el que estamos trabajando de manera conjunta”, sostuvo el presidente de México.



En su mensaje durante la supervisión del tramo 4 Calkiní-Izamal, afirmó que Vila Dosal hace política, “pero no hay que pensar que la política es mala, sino que es buena, fundamental, porque se trata de servir a los demás como siervos de la nación, como lo hizo José María Morelos”.



Sobre el Tren Maya, López Obrador enfatizó que el banderazo de salida tendrá que realizarse a finales del 2023, por lo que hizo un llamado a levantar los tramos tanto en el día como en la noche para terminar a tiempo y con el presupuesto estimado.



“No es que en septiembre del 2024 demos el banderazo para que salga el primer tren, no, los trenes tienen que estar funcionando a finales del 2023, cuando mucho. El Tren Maya tiene que estar operando cuando nos toque entregar el gobierno”, recalcó.



Dijo que no se van a conformar con dejar listo un tramo, más bien se van a inaugurar todos, es decir, el proyecto ferroviario completo. Insistió que cuando entre la nueva administración federal, el Tren Maya estará funcionando para que se consolide con el paso de los años.



El presidente advirtió que en caso de que note que las empresas constructoras se atrasen en los trabajos de construcción, vendrá a Yucatán cada mes o dos meses para supervisar la obra, como lo hizo con el segundo piso del periférico en la Ciudad de México.



“Cuando fui jefe de Gobierno iba diario a la obra, para supervisar el montaje, el colado de las columnas”, enfatizó.

Por Herbeth Escalante

