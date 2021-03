AMLO anuncia distribución de vacunas Sinova; pide no confiarse para eviar una tercera ola de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a las mexicanas y mexicanos no confiarse porque ya inició la vacunación contra el COVID-19, ni relajar las medidas de salud porque se puede presentar una tercera ola de la pandemia.

"Se puede pensar 'ya se está aplicando la vacuna, ya se están sintiendo los efectos' , no, es un proceso que tiene esta pandemia, este virus que ahora está con menor intensidad en México y el mundo, pero no confiarnos, porque no queremos una tercera ola, ya en septiembre, octubre del año pasado estábamos a la baja más tranquilos, el fin de año se vino muy fuerte, diciembre fue muy fuerte, enero, ya en febrero empezó a bajar", señaló