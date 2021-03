UIF denuncia a Deschamps ante la FGR

La Unidad Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el ex líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, por depósitos de 309 millones de pesos.

El órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Hacienda (SHCP), que encabeza Santiago Nieto, ha logrado documentar presuntas transferencias, depósitos y operaciones irregulares por sumas millonarias en las cuentas de Romero Deschamps.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los motivos de las denuncias que la UIF presentó contra Romero.

“Hay dos denuncias en la fiscalía según la UIF por depósitos de 309 millones de pesos, esa es la información”, afirmó.

El pasado 29 de octubre de 2020, López Obrador ventiló la existencia de las dos carpetas de investigación en contra de Romero Deschamps, pero no los cargos que se le imputan ni el monto por el que se le investiga, tampoco que su gobierno presentó las denuncias.

Ese día, López Obrador se limitó a decir que Deschamps no contaba con orden de aprehensión, no se había fugado y que no estaba enfermo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo expuso que una denuncia que se hace en la conferencia matutina no significa una condena, que no es un tribunal para linchar o para hacer un juicio sumario, y serán la autoridades de procuración de justicia quienes determinen si hay responsabilidades.

“Romero Deschamps tiene dos denuncias en la Fiscalía, y por depósitos de 309 millones de pesos; es la Fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es ilícito, no podemos condenar a nadie sin prueba”, precisó.

Hace dos semanas, el 16 de marzo, Romero Deschamps renunció a su puesto en Pemex de manera voluntaria tras el exhorto que le hizo el gobierno de México, ya que gozaba de un periodo de cuatro años de vacaciones, y buscaba regresar a la dirigencia en 2024.

“Se comprobó que tenía ese mecanismo para proyectarse en el tiempo. Se habló de que era con la idea de regresar después, cuando yo no estuviésemos nosotros”, señaló.

Por Paris Alejandro Salazar

