“No te subas a la tercera ola”: exhortación de IMSS Jalisco por ola de contagios por COVID-19 post vacaciones

Un estornudo puede diseminar virus en el ambiente hasta una extensión de 20 cuadras, las secreciones humanas en albercas no se perciben pero sí enferman, es mejor quedarse en casa y no salir a vacacionar durante Semana Santa y Pascua para evitar una tercera ola de contagios por COVID-19, recomienda el IMSS Jalisco, en voz del coordinador de Atención y Prevención a la Salud, Carlos Francisco Moreno Valencia.

“No te subas a la tercera ola. Es mejor quedarse en casa y no vacacionar. Si no hay prevención, si no hay apoyo ciudadano, si no hay conciencia de los jaliscienses no existirán hospitales, insumos, presupuestos que alcancen para la atención de la demanda. La prevención es la base de todos”, expresan las autoridades sanitarias locales.

Preocupa a los médicos del Seguro Social que se está observando entre la población que se ha bajado la guardia, lo que traerá repercusiones en tres semanas más. El IMSS está preparado para una tercera oleada de enfermos por coronavirus.

“Sí vemos que se relajaron las medidas. El confinamiento pasó a segundo término y vemos a mucha gente sin cubrebocas y sin medidas de prevención. Sí estamos preparados para una tercera oleada, nosotros no hemos hecho una desconversión de los hospitales, estamos atendiendo toda la patología que se presenta y que no está vinculada con el Covid-19. Tenemos nuestro número de 1,856 camas a nivel delegacional y esto nos da la garantía de poder atender la demanda que se nos llegue a presentar. En las clínicas familiares la atención es permanente, módulos respiratorios para las personas que lleguen con síntomas (de la enfermedad respiratoria), tenemos pruebas rápidas y PCR”.

Moreno Valencia también advierte que aunque los adultos mayores en Guadalajara y otros municipios ya tengan la primera dosis de la vacuna, todavía no tienen la protección total por lo que exhortan a hijos y a nietos seguir mostrando su amor al no ponerlos en riesgo.

“No tenemos al cien por ciento la vacunación en adultos mayores todavía cubierto, es un dato importante. Otra de las situaciones es que al momento de aplicar la vacuna son aproximadamente 21 días cuando se comienzan a generar los anticuerpos. Si yo me pongo la vacuna y a la semana me visitan, todavía no tengo la protección, además, necesitamos de la segunda dosis para garantizar la protección”, expresó Valencia



Por Adriana Luna

