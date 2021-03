No hay militarización del país, no se ha ordenado al Ejército hacer la guerra: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la política de gobernar con honradez y austeridad funciona para atender a la población y dar resultados.

Durante el primer informe de 100 días del tercer año de gobierno, dijo que esta fórmula funciona en momentos de crisis, como la de la pandemia de COVID-19, ya que se generan ahorros para invertirlos en el bienestar de la gente.

“La fórmula de gobernar con honradez y austeridad, funciona, incluso en circunstancias de crisis, y a pesar de la nefasta herencia que recibimos del período neoliberal”, señaló.

En Palacio Nacional, López Obrador expuso que su gobierno ha podido hacer más con menos, sin permitir lujos, y que se mantienen finanzas públicas

“Hemos ahorrado cientos de miles de millones de pesos, se mantienen finanzas públicas sanas, no hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el congreso, no hemos aumentado impuestos, ni se han incrementado por encima de la inflación los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad. Asimismo nuestra moneda, el peso, no se ha devaluado y la inflación se mantiene controlada”, afirmó.

Aumentan feminicidios

Los feminicidios en México aumentaron 8.5 por ciento, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe por los primeros 100 días del tercer año de gobierno.

El titular del Ejecutivo señaló que es posible que antes no se clasificara este delito como ahora.

Otro de los delitos que se incrementó es la extorsión, con 21 por ciento.

Aseguró que estos dos delitos son los únicos de 11 considerados como de mayor impacto que han aumentado.

Informó que se redujo 95 por ciento el robo de combustibles, 1.6 por ciento los homicidios, 40 por ciento el robo de vehículos, 38 por ciento el secuestro.

Por: Paris Alejandro Salazar y Diana Martínez

dhfm