Ratificación de mandato, cuando la gente lo pida: Alfaro Ramírez

Si los ciudadanos lo solicitan, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se someterá a un ejercicio de Ratificación de Mandato, porque en la entidad ese es su derecho.

“A quienes de repente me preguntan cuándo me voy a someter a la ratificación de mandato, la respuesta es cuando la gente quiera, porque hoy en Jalisco eso ya es un derecho, si los ciudadanos lo solicitan, tienen la posibilidad de quitar de su cargo a cualquier gobernante, no solo a un servidor, a todos, y esto es parte de la lucha que se dio y que inició así, con un ejercicio en el que Tlajomulco puso las bases para que luego este modelo fuera creciendo”, dijo.