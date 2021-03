AMLO: EU no ha invertido los suficiente en Centroamérica para frenar el flujo migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el gobierno de Estados Unidos no ha invertido lo suficiente en Centroamérica para frenar el flujo migratorio.

La conferencia de prensa en Palacio Nacional expuso que México ha invertido en Honduras, El Salvador y Guatemala con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

“Desde hace dos años estamos ayudando, incluso financiando a nuestros hermanos Centroamericanos, pero Estados Unidos no estados no está invirtiendo lo suficiente, lo necesario, y se necesita atender las causas, no es un asunto que se pueda resolver con medidas coercitivas, cerrando fronteras, militarizando, no, hay que ir atender las causas. Desde luego tiene que haber orden, y cuidar que no haya un desbordamiento en flujos migratorios porque esto también significa más riesgos para los migrantes”, explicó.