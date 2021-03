Migrantes utilizan a menores para permanecer en EU; trabajamos para frenar tráfico: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard denunció que los migrantes de Centroamérica utilizan a menores para permanecer en Estados Unidos y luego los abandonan.

En la conferencia matutina, señaló que la legislación de México y Estados Unidos no permiten deportar a los migrantes que acompañan a un menor de edad.

"¿Por qué aumenta el número de menores no acompañados? Porque las disposiciones legales tanto de nuestro país, como Estados Unidos, como es lógico protegen a esos menores, entonces no puedes repatriar una persona que va con un menor, pero después el adulto desaparece, y te dejan al menor. Entonces para eso también estamos diseñando una serie de medidas para proteger a esos menores, y que no se dé ese tráfico, no se de ese abuso, imaginate lo peligroso que es", explicó.

Ebrard dijo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en México hay alrededor de mil 800 migrantes menores de edad, y que en Estados Unidos podrían ser muchos más.

“Se tiene la responsabilidad legal de protegerlos, pero no pueden estar ya en estaciones migratorias por disposición de la ley, tienen que estar en el DIF en albergues de diferentes instituciones, y estamos trabajando con ellos, DIF y las instituciones de la sociedad civil”, señaló.

Por Paris Alejandro Salazar

