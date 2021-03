María Eugenia Campos pide que inicie la audiencia de imputación en su contra para demostrar su inocencia

María Eugenia Campos emitió un mensaje para la población a través de sus redes sociales. En él pidió a las autoridades que se inicie la audiencia de imputación en su contra para demostrar que los señalamientos que le hicieron son falsos. Explicó además que los amparos que tramitaron sus abogados tenían la intención de que se integrara adecuadamente la carpeta de investigación sobre el caso y además pudieran verla para realizar la defensa adecuada.

La candidata para la gubernatura de Chihuahua pidió a la ciudadanía el no dejarse engañar con mentiras, ya que el encuentro ante el juez no significa que sea culpable de nada, sino que se evaluará la evidencia correspondiente para determinar si es pertinente hacer una investigación o no.

"Como saben, yo soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero no podíamos permitir entrar en un proceso sin igualdad de información, plagado de inconsistencias y dudas", dijo.

Explicó que la carpeta de investigación con la que se pretende acusarla está llena de acusaciones falsas, contradicción, así como de pruebas fabricadas y copias de recibos que calificó como apócrifos.

Agregó que los ministerios públicos que la acusaron han buscado mantener una causa legal artificial y que fue alargada para afectar en medida de lo posible su imagen.

"Pero el tiempo ha llegado. Y por fin mis abogados podrán hacer una defensa adecuada." Noticias Relacionadas María Eugenia Campos denuncia a Javier Corral por acusarla sin pruebas "Hoy, ha comenzado la audiencia que se conoce como audiencia de formulación de imputación".

Dijo además que no tiene nada que temer, pues en la audiencia no es condenatoria, ni tiene cola que le pisen y además servirá para desenmascarar el hecho de que ha sido perseguida políticamente desde hace meses.

"Ustedes me conocen, saben que, como alcaldesa, me dediqué a trabajar y dar resultados que están a la vista".

GDM