María Eugenia Campos pidió licencia de su cargo; va por la gubernatura de Chihuahua

El Cabildo de Chihuahua aprobó por unanimidad darle la licencia para separarse temporalmente de su cargo como alcaldesa a María Eugenia Campos, quien pretende convertirse en gobernadora del estado.

Fue en una sesión extraordinaria que la política pidió que se tomara en cuenta el artículo 101 del Código Municipal que establece como su derecho dejar su labor de forma momentánea para poder competir por algún cargo de elección popular.

“El día de hoy, con algo de nostalgia pero llena de esperanza, solicito al H. Ayuntamiento de Chihuahua la separación del cargo como alcaldesa de la capital, cargo con el que los chihuahuenses me han honrado en 2016, y luego con una ratificación histórica de su confianza en 2018”, expresó Maru Campos al hacer uso de la palabra.

La política ha sido la líder de la zona durante cuatro años en los que presumió encabezar una administración humanista que impulsó la cobertura universal de becas académicas por cuatro años consecutivos, el aumento de la seguridad para las familias, entre otros temas.

Agradeció a los regidores y a su gabinete, quienes trabajaron junto con ella a fin de brindar un panorama de bienestar a los ciudadanos por encima de cualquier interés político.

De manera especial dio las gracias a María Angélica Granados, que a partir de hoy se queda al frente de esta administración.

“Quiero decir a todos los chihuahuenses que en lo personal, me siento muy orgullosa de ella, la he visto crecer en el servicio público durante estos cuatro años y medio, y sé que está lista para tomar las mejores decisiones. Me quedo tranquila porque conozco su capacidad de trabajo y estoy segura de que con ella están en muy buenas manos”, señaló.