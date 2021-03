Suspenden vacunación contra Covid-19 en Morelia; las dosis se agotaron

La vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech se agotó en la ciudad de Morelia, por lo que la segunda fase de la jornada nacional de vacunación, la cual contempla de aplicación del biológico a adultos mayores de 60 años, se verá pausada hasta que arriben nuevas dosis al municipio, así lo informó la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos.

La funcionaria estatal precisó que de las 76 mil 900 personas de la tercera edad que se tienen registradas en el padrón federal para la vacunación en la capital del estado, a sólo 29 mil 420 se les aplicó el biológico, debido a que estas eran las dosis que se tenían disponibles, sin que se tenga precisión de cuándo llegarán nuevas dosis.

Admitió que no se vacunó el pasado domingo con la finalidad de empatar la llegada de nuevas vacunas, las cuales se esperaba que arribarán hoy, con las que ya se tenía y no suspender ningún día la aplicación de dosis, sin embargo, puntualizó que hasta que no se reciban nuevos biológicos la jornada de vacunación estará pausada.

¿Cuándo llegarán las vacunas faltantes?

A la par del anuncio de la encargada de la salud en Michoacán, el encargado de las Brigadas Correcaminos en el estado, el teniente coronel Francisco Rodríguez Hernández, precisó que, además de que no se tiene certeza de la llegada de nuevas dosis para Morelia, será necesario empatar el arribo del biológico, con el de los insumos médicos para su aplicación.

Explicó que en esta ocasión, será la empresa Bimex la encargada de transportar las vacunas a la capital michoacana, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargará de la trasladar jeringas y demás materiales para la aplicación del biológico, por lo que no será hasta que se tengan ambas cosas que se reanude la vacunación.

Aún con la falta de dosis para Michoacán, el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola aseguró que entre la última semana de marzo y la primera quincena de abril ya se tendrán cubiertos los 113 municipios del estado, con toda su población vulnerable vacunada.

Al corte de esta redacción, según información de la SSM, se han aplicado 154 mil 862 dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 a adultos mayores de 60 años en 30 ciudades de la geografía michoacana.

Por Paola Mendoza

ovh