Guadalajara: continúan operativos contra huachicoleo de agua

La zona metropolitana mantendrá déficit de al menos un metro cúbico en el suministro de agua potable, sin embargo, con la revisión que se hizo en el sistema antiguo y los distritos de riego a concesionarios de agua, se logró recuperar el nivel de abastecimiento a través de este sistema en 2.5 metros cúbicos.

Esto ayudará a que durante el fin de semana poco a poco se restituya en servicio en algunas colonias tanto de Guadalajara como de Zapopan.

Luego del operativo que se realizó el pasado lunes en el Sistema Antiguo que recorre 90 kilómetros a cielo abierto a través de los canales de Atequiza y Las Pintas, y donde participaron representantes del Gobierno Federal y estatal, haciendo valer el derecho a privilegiar el consumo humano del agua, se recuperó parte del agua que estaba siendo desviada para uso agrícola explicó el Jefe de Gabinete estatal, Hugo Luna.

"De ese volumen, Guadalajara tendría que estar recibiendo entre 2.5 y tres metros cúbicos por segundo, y hace aproximadamente tres semanas que empezamos a detectar una caída en los volúmenes de entrada y en vez de recibir ese volumen, empezamos a recibir 1.7 metros cúbicos por segundo. En las primeras 48 horas que están por cumplirse hoy por la tarde, estamos recuperando volúmenes que llegan a las potabilizadoras de la Ciudad a razón de cerca de 2.5 metros cúbicos por segundo... esperamos que en el propio proceso del flujo del agua, saliendo de las plantas potabilizadoras, se vaya manifestando este fin de semana".

Con dos vuelos aéreos detectaron tomas clandestinas, tractores acercando bombas a parcelas, compuertas en canales sin tener algún permiso o concesión, y las bombas fueron resguardadas por el Gobierno de Jalisco sin que hasta ahora tengan quién las reclame.

Los sistemas de bombeo que se detectaron, también operaban de manera irregular porque pese a tener concesión, no contaban con bitácoras o sistemas de medición que asegurara que no extrajeran más de lo permitido en su concesión y se encontró que en algunos casos, era hasta tres veces más.

Noticias Relacionadas Llega cepa de coronavirus del Reino Unido a Guanajuato

"En una de las unidades de riego, están mil 500 hectáreas de trigo, pero la concesión de Conagua sólo ajustaría para regar 900 hectáreas, y estaban regando el cien por ciento de la superficie".

Aclaró que desde hace dos semanas se tiene comunicación con los representantes de los productores del polígono de los distritos de riego y se ha dejado en claro que no es problema la concesión, pero debe regularse el nivel que se extrae acorde de la concesión.

"Restituiremos la conexión en el momento que se compruebe la concesión y el control de los volúmenes, se acabó la ley de la selva, se acabaron los equipos excedidos en sus volúmenes sacando agua de manera extraordinaria. Segundo, ni siquiera las concesiones existentes dan para esos volúmenes de hectáreas, vuelvo a decirlo, ese es el problema, el problema no se generó si todo mundo fuera ordenado y tercero, en la mesa de trabajo con los agricultores, no están las cosechas en riesgo, y si alguien se puso a sembrar de más, fuera de lo que le correspondía de agua, esa no es responsabilidad del gobierno, los abusos aquí no los vamos a tolerar de nadie y el que haga bien las cosas lo vamos a apoyar como lo hemos hecho siempre", sentenció.

Se mantendrán tandeos en zona metropolitana

Los tandeos o servicios rotatorios de abastecimiento en colonias de la zona metropolitana de Guadalajara se mantendrán, pese a que ha comenzado a recuperarse el abasto del Sistema Antiguo, así lo informó Hugo Luna, jefe de gabinete estatal.

Destacó que el SIAPA mantiene la atención de abasto a través de pipas gratuitas y que en la página se estarán publicando las colonias que carecerán del líquido y los calendarios de estas medidas.

Por Mayeli Mariscal

is