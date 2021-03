En Sembrando Vida no se usan transgénicos ni agroquímicos: AMLO

En los cultivos del programa Sembrando Vida no se usan transgénicos ni agroquímicos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una supervisión de un vivero en el municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca dijo se cumplió la petición del artista oaxaqueño Francisco Toledo.

"Miren lo que nos están exponiendo son todas las variedades de maíz, de frijol, desde luego maíces, frijoles, originarios nativos, yo he dicho que 'no al maíz transgénico', y el finado Toledo una vez me escribió una carta y me envió una pequeña escultura que él hizo pidiéndome que yo no permitiera el maíz transgénico, por eso me da mucho gusto estar aquí y poder platicar con quienes trabajan cultivando la tierra en el Programa Sembrando Vida", explicó.

López Obrador señaló que todo en el Programa Sembrando Vida es orgánico y con tecnología tradicional o no dañina al medio ambiente.

Por: Paris Alejandro Salazar

dhfm