Rinde protesta Gloria Núñez como candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en Nayarit

Gloria Núñez rindió protesta como candidata al gobierno estatal de la alianza Va por Nayarit (PAN, PRI, PRD), ante los dirigentes nacionales de estos partidos – Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano-; en el recinto de la Feria Nayarit, la política dijo que su campaña se basará en la defensa de las causas de los sectores vulnerables de la entidad, además de la recuperación de programas sociales y la economía.

“Hoy esta mujer que está parada aquí, le dice a Nayarit que aquí, sí hay mujeres de faldas pero también de pantalones, que voy a ser aliada de las mujeres, una aliada y defensora de ustedes, siempre he pensado que la unidad es la fuerza y el motor de cualquier ejército; hoy me alegra, me enorgullece con el corazón, encabezar esta alianza con las tres principales fuerzas políticas de nuestro estado y país, es tiempo de unirnos y sumar”, mencionó.

Durante su mensaje, Núñez Sánchez recalcó que Nayarit está preparado para tener a la primera gobernadora y que se ha preparado para ello, además de que su intención de contender por este cargo, será el de recuperar programas sociales y presupuesto que la federación, estimó, le ha quitado a la entidad.

“Mi trayectoria es de esfuerzo, de lucha constante para dar resultados, me he preparado; soy capaz y por solo ser mujer me siento con toda la fuerza para ser la próxima gobernadora de Nayarit. Esta alianza surge para recuperar los programas sociales que nos han quitado, las estancias infantiles, el Procampo, el Seguro Popular, los medicamentos gratuitos para atender a los niños, niñas y mujeres, pero también para detener los recortes del presupuesto del gobierno federal”, sostuvo.

También, la candidata -que estuvo rodeada de otros aspirantes a alcaldías, regidurías y diputaciones locales o federales- insistió en señalar acciones del actual gobierno federal y el candidato del partido Morena en Nayarit.

“En el 2018 dijeron que no iban a pasar el incremento a las gasolinas, a las casetas; ya no podemos permitir más mentiras a nuestro estado y nuestro país, (...) no se vale que personas que han intentado llegar a la gubernatura por varias veces tengan el cinismo de mentirle nuevamente a los nayaritas, que vengan a prometer cambiar las cosas, cuando hemos estado y han estado en el Senado y lo que han hecho es levantar la mano para quitar lo programas que beneficiaban a miles de mujeres y hombres nayaritas”, destacó.

En su momento, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno destacó que la militancia de su partido y sus estructuras trabajarán para lograr que Núñez Sánchez gané la gubernatura, al igual que los demás candidatos que llevarán en conjunto con el PAN y PRD.

Así, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN defendió la conformación de esta alianza y el respaldo a las y los candidatos que competirán rumbo al 6 de junio próximo.

“No se trata de ganar por ganar, de lograr alcaldes, diputados o una gobernadora, esto va más allá, se trata de México; si hoy estamos aquí los partidos que hemos competido con fuerza, con determinación en otros momentos, es porque México está en una situación de emergencia (...) con aciertos, con errores, a paso lento pero México iba avanzando, el problema es que con Morena, lo que por años con el esfuerzo de muchos se logró, se ha venido destruyendo”, expuso.

Finalmente Jesús Zambrano señaló que su partido se alió al sus contrincantes históricos para recuperar, dijo, avances que se habían tenido en Nayarit y México.

“En Nayarit dijimos, vamos juntos, a un lado nuestras diferencias partidistas anteriores, aquí el bien superior de la gente, y aquí vamos con quien nos unifica para evitar que Nayarit forme parte de esta cadena de deterioro que nos lleva rumbo al abismo" manifestó frente a simpatizantes que acudieron al evento donde en algunos casos no se guardó sana distancia.

Por Karina Cancino

CBC