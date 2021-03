Para evitar repunte de Covid-19, México también cerrará frontera con Centroamérica

Con la finalidad de mitigar los contagios por COVID-19, este jueves 18 de marzo el Gobierno de México, informó que a partir del viernes 19 de marzo entrará en vigor la restricción en las fronteras norte y sur del tránsito terrestre para actividades no esenciales.

Dichas restricciones estarán vigentes hasta el próximo 21 de abril. Además de estas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), refirió que las autoridades mexicanas desplegarán medidas de control sanitario para frenar los contagios.

La dependencia indicó desde su cuenta de Twitter que “para prevenir la propagación de Covid-19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur”.

Hasta el momento la Cancillería no ha especificado cuáles serán las medidas de control que se implementarán en las fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice, y si se aplicará o no alguna sanción.

Otras restricciones

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también dio a conocer que su país extenderá hasta el 21 de abril las restricciones de viajes no esenciales en las fronteras terrestres con México y Canadá, por lo que sólo se permitirá el libre flujo para las actividades del comercio y viajes esenciales.

Desde el 21 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de viajes no esenciales, es decir aquellos que son para turismo y recreación, sin embargo, esta medida se ha prolongado hasta ahora.

Cabe mencionar que los flujos migratorios han aumentado desde que inició la Administración de Joe Biden en Estados Unidos, incluso el presidente estadounidense ha exhortado recientemente a los migrantes a quedarse en sus países.

