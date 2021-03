¡Vuelve a la vida! Se reactiva, sin arriesgar, la CDMX

Tras un año de haber sido suspendido, los ciclistas de la Ciudad de México volvieron a disfrutar el paseo dominical del programa Muévete en Bici desde Fortuna, en Gustavo A. Madero, pasando por Reforma, en Cuauhtémoc, hasta Julio Verne, en Miguel Hidalgo.

Entre bugambilias y bajo un intenso sol, personas de todas las edades recorrieron la ruta de 23 kilómetros.

Aun cuando personal de la Secretaría de Movilidad recordó las medidas para evitar contagios de COVID-19 y el uso de cubrebocas obligatorio, hubo personas que no acataron la disposición.

Alejandro Vargas, quien llevaba en un triciclo a su sobrino, mostró su beneplácito, aunque también su molestia por la falta de conciencia de algunos ciudadanos.

“Algunos no respetan tanto la seguridad del cubrebocas o a quienes traemos niños: no les importa, aunque la mayoría es muy respetuosa, pero sí me parece bueno, porque ya para los pequeños es agotador estar encerrados”, señaló.

La enfermera Jacqueline Alvarado, quien salió de su turno nocturno y alcanzó a sus hijos para pasear con ellos, también expuso que “sería mejor si todos acataran las medidas”.

SE INCORPORAN

A partir hoy, volverán a sus trabajos 16 mil 510 personas en diversos establecimientos mercantiles.

A través del programa Activar sin Arriesgar, este lunes reabrirán sus puertas 12 boliches, 70 casinos y casas de apuestas; 83 parques de diversiones, así como mil 66 bares y antros reconvertidos a restaurantes.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, destacó la importancia del diálogo entre el gobierno y los sectores productivos, de cara a la reapertura gradual de actividades.

“El pilar principal para generar acuerdos que encuentren un punto medio entre la economía y la salud pública ha sido la comunicación con todos los factores productivos de la ciudad. Confiamos en la responsabilidad de cada uno de los establecimientos que retoman actividades para respetar de manera rigurosa las indicaciones de sanidad”, aseveró.

Por Almaquio García

dza