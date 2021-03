Sinaloa ya no es uno de los estados más inseguros, afirma AMLO

En su segundo día de visita en Sinaloa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó los avances que ha tenido este estado en materia de seguridad, que se encuentra entre las entidades con menor incidencia delictiva de todo el país.

En cuanto al número de homicidios dolosos, el mandatario nacional precisó que, Sinaloa se encuentra por debajo de otras entidades como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Sonora.

Durante la inauguración de las plantas tratadoras de aguas residuales Urías I y Urías II, en la ciudad de Mazatlán, acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, reconoció que Sinaloa no tiene problemas lamentables o graves provocados por la violencia, principalmente en los homicidios, como sucede en otros estados.

“Esto hay que subrayarlo, porque a veces se tiene la imagen de que hay mucha inseguridad en Sinaloa y esto no corresponde a la realidad. Les puedo decir que hay más homicidios para no hablar de todo el país y esto lo digo lamentándolo porque no lo puedo celebrar”, dijo el presidente.

López Obrador invitó al gobernador y a las autoridades estatales a mantener esta posición, para seguir garantizando la paz y tranquilidad de los sinaloenses, ya que de eso depende también la actividad económica, en especial Mazatlán, por ser un destino turístico, con gran afluencia nacional y extranjera.

Se mantiene el apoyo al pueblo de Sinaloa

El jefe del Ejecutivo federal se comprometió a continuar apoyando al pueblo de Sinaloa en materia de seguridad, para generar oportunidades de trabajo, de estudio para los jóvenes, para los campesinos, productores, los pescadores, pequeños y medianos empresarios, para toda la población, porque la paz y tranquilidad son fruto de la justicia, y abandonar al pueblo, entonces se propicia la inseguridad y la violencia.

En cuanto a las plantas inauguradas, estas cuentan con la mejor tecnología para el tratamiento de aguas residuales, lo que permitirá cerrar la planta El Crestón, ubicada al pie del Faro de Mazatlán, porque las aguas que actualmente son tratadas en ese lugar, serán canalizadas a estos dos plantas, que para este propósito ampliaron su capacidad.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel le agradeció al presidente por cumplir este compromiso que hizo durante su última visita en diciembre, cuando inauguró el Acueducto Miravalles, que resolverá el problema del abasto de agua por los próximos 30 años en Mazatlán.

Por Carlos Valenzuela

