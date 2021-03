Anuncia AMLO viajes turísticos de Mazatlán a las Islas Marías

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el plan de conectar el Puerto de Mazatlán con el nuevo centro ecológico y cultural Muros de Agua instalado en lo que hasta hace poco tiempo fue el penal de las Islas Marías.

López Obrador afirmó que el proyecto ecológico y cultural lleva ese nombre en honor a una de las obras del escritor José Revueltas (quién estuvo preso en el penal de las Islas), e indicó que el sitio funcionará como escuela ecológica y como un sitio de turismo, con lo que aprovechó para informar que se tiene pensado conectar el nuevo centro cultural con el Puerto de Mazatlán.

La visita entre ambos puntos será posible una vez que se concluyan las obras de infraestructura en el muelle de Mazatlán, con lo que podrán atracar embarcaciones modernas y rápidas y con ello será posible realizar los recorridos en un intervalo de dos horas y media entre las Islas y el muelle renovado en la costa sinaloense.

“El muelle de embarcaciones, cruceros, va a tener el atractivo adicional de la visita a las Islas Marías, pueden ir en la mañana y pueden regresar por la tarde-noche, es un atractivo para Mazatlán y para Sinaloa”, indicó el mandatario federal.

En pausa giras por el norte y centro de Sinaloa

López Obrador finalizó su recorrido por Sinaloa informando que pronto estará realizando una gira por la parte norte del estado, sin embargo, esto será posible hasta que finalice el periodo electoral en nuestro país, que se encuentra en plena fase de campañas.

“Nos falta ir a Mochis, Guasave, a Choix, al Fuerte, al municipio de Sinaloa, en fin, vamos a visitar también esa región de Sinaloa, no lo podemos hacer ahora, porque viene la veda, no del atún, no del camarón, sino, la veda electoral, y a partir de finales de este mes no se deben llevar a cabo actividades políticas ni públicas”, finalizó el mandatario.

López Obrador estuvo acompañado por el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros.

BAR