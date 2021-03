No habrá gasolinazo, asegura AMLO; se quitarán concesiones a gasolineras que roban

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una reforma para quitar concesiones a las gasolineras que no den litros de a litro, además descartó un gasolinazo en su gobierno.

También, ante la especulación que deriva el aumento de la gasolina y el diésel, el presidente dijo que se comenzarán a dar más concesiones para que haya más competencia.

"Se acabó la robadera. Al que se le encuentre un aparatito para no entregar litros de a litro, se le cancela concesión", dijo.

En la mañanera, dijo que están abusando con subir el precio de los combustibles, porque hay un subsidio para que no se eleven los precios a como estaban en noviembre de 2018: "que no haya un aumento en términos reales o no mayores a la inflación".

En ese sentido, el presidente negó que se avecine un gasolinazo.

Respecto al precio de la tortilla, que también tiene un incremento en el precio final, reconoció que hay un incremento de precios en el mercado Internacional.

Agregó que ya se está revisando este tema con la dos principales empresas: Minsa y Maseca , para que no suban los precios.

En ese sentido, dijo que se seguirá con el apoyo a la producción de maíz, así como los precios de garantiía de los productos de primera necesidad.

