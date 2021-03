Diputada de Morena pide moche para que su suplente llegue al Congreso de Puebla: VIDEO

Tonantzin Fernández Díaz, legisladora con licencia de Morena y aspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula, Puebla; solicitó 50 por ciento de moche a su suplente, Irene Noriega Díaz, a cambio de que rindiera protesta al frente del cargo en el Congreso del Estado.

Tonantzin Fernández Díaz pidió la semana pasada licencia, ya que busca participar en la contienda interna de su partido para aparecer en las boletas electorales de este municipio caracterizado por ser pueblo mágico, y el cual tendrá elecciones el próximo 6 de junio.

Registro de Tonantzin Fernández Díaz como aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Cholula pic.twitter.com/KLARYTKK3N — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) February 7, 2021

A través de un video que publica la propia Irene Noriega Papaqui, relató que a principios de mes fue buscada por el personal de la diputada y de su mamá, Guadalupe Fernández Díaz, para exigirle que firmara los documentos donde entregaría el 50 por ciento del dinero.

Señaló que se negó a la firma de los papeles y decidió retirarse del lugar del encuentro, para después llegar a su casa, donde el mismo personal de la diputada con licencia y de su mamá, la intimidaron para exigirle plasmara su rúbrica porque tenían pagos pendientes por hacer.

“Me intimidaron, casi se me avientan, ya es de noche cuando fue la reunión, no firmé nada, me salí de esa oficina, la tomé y me salí. Llegué a mi casa y le dije a mi papá que me están pidiendo la mitad del sueldo, de los apoyos y es la gente de la diputada y su mamá”.

Irene Noriega tuvo que rendir protesta el martes pasado en el Congreso del Estado, pero es la hora en que aún no lo hace, pues con base en los datos proporcionados por personal de esta sede, modificó los días de su licencia a menor de 30 días y eso derivará que su suplente no llegue al cargo.

Por Jesús Lemus

pgh