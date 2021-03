Profesor se manifiesta contra feministas durante clase en línea: "yo no le pego a mi mujer": VIDEO

Alumnos de una institución educativa denunciaron a través de Facebook las declaraciones de un profesor donde manifestó estar en desacuerdo con las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, y el Paro Nacional de Mujeres.

De acuerdo con un vídeo compartido, a través de la red social, el docente se expresó en contra de los estudiantes que apoyan el movimiento feminista que se extendieron a lo largo del país. Y en su opinión, las mujeres no aportan lo debido pues en su caso “él tiene que aportar todo” en su matrimonio. “Aunque digan que es mitad y mitad, no es cierto, no dan nada”, explicó el docente.

Ante los intentos de los alumnos porque el profesor retomara el tema de la clase, éste hizo caso omiso y continuó expresándose en contra de los grupos feministas y sus exigencias. Justificó además el apoyo que él otorga a su esposa:

“A mi vieja le digo ‘Pégame como quieras; hazme lo que quieras; quítame todo mi dinero’ ¿Qué más apoyo quiere que le dé?”

Con información de Publimetro

