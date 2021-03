Profesor de la UANL asegura que la violencia contra las mujeres es justificada; lo acusan en redes

Un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue acusado de hacer comentarios “misóginos”, así fueron calificados por sus alumnos en redes sociales, al impartir la materia de Derecho penal.

El profesor de la Facultad de Derecho y Criminología, cuyo nombre es Amador Rosales Zúñiga, dijo en una clase virtual, que las víctimas de violencia de género tienen la culpa, ya que hay motivos que justifican las agresiones contra de ellas.

“Hoy va a haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. ‘Nomás’ les digo algo, las desgracias no llegan sin causa. Tiene que haber algo, que no lo dicen esas damas, pero tiene que haber algo, porque así porque sí, no llega… Hay alguna razón… todo eso, así, así no, accidente, accidente no. Se los digo y ustedes como abogados deben de actuar así, no se dejen llevar nada más porque sí”, indicó el maestro de la UANL.