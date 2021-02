Sigamos con las medidas de no fiestas y no reuniones familiares: Sheinbaum

Ante dos semanas de una constante disminución en el número de hospitalizados por Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado a evitar las fiestas y reuniones familiares, que se han convertido en un foco de contagios.

A través de un video montado en sus redes sociales, la mandataria capitalina recordó que la entidad se mantiene en el rojo del semáforo epidemiológico durante la próxima semana.

"Llevamos ya dos semanas constantes de ligera disminución en las hospitalizaciones, sin embargo debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. "Recordemos que es en las reuniones y en las fiestas, es decir en lugares cerrados donde existen mayor posibilidad de contagio, así que sigamos con las medidas de no fiestas y no reuniones familiares", explicó.

Informó que, en caso de que una persona tenga síntomas relacionados a la Covid-19, puede asistir a uno de los 77 kioscos, 116 centros de salud o 26 Modelos de Atención Respiratoria del IMSS para ser atendida.

En la capital del país, según el corte al 4 de febrero, había 6 mil 638 hospitalizados por Covid-19, una disminución de 763 desde el 19 de enero, que fue el pico más alto con 7 mil 401 internados por este mal.

Mensaje importante de la #JefaDeGobierno sobre COVID-19. Viernes, 5 de febrero de 2021.#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/nSPlcc4Hbw — Gobierno CDMX (@GobCDMX) February 5, 2021

Por: Carlos Navarro

