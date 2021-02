Sigue libre acosador de Mariana Sánchez

A pesar de que es conocido por las autoridades el nombre del sujeto que acosó a Mariana Sánchez Dávalos, quien fue hallada sin vida el pasado 29 de enero en Ocosingo, Chiapas, éste sigue en libertad, denunció la mamá de la joven pasante de Medicina.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, para El Heraldo Radio, María de Lourdes Dávalos Ábrego destacó que el acusado ya contaba con más denuncias similares, pero no se hizo nada.

“Fue una burla para ella también. Le dijeron que lo iban a correr. Era un compañero médico y tenía antecedentes de que ya había estado molestando a otras personas. ¿Cómo es posible que ante esa situación no hicieron nada? Estoy demasiado dolida, molesta e indignada”, explicó.

No obstante, insistió que no es la única anomalía, pues el cuerpo de su hija fue cremado sin su autorización, a pesar de ser parte de una investigación en curso. “Todo fue demasiado rápido, apenas me despedí de ella 20 minutos y rapidísimo me sacaron de la funeraria, que la iban a cremar. Desconocía el procedimiento de todo esto y no pude ver cuando la metieron al crematorio”, dijo.

En tanto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció un equipo federal para atender el caso, respetando la autonomía.

Dijo que tienen conocimiento de “irregularidades”, como la petición para ser reubicada, así como el tema de la incineración. El equipo va a estar coordinado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, detalló.

Dávalos señaló al respecto que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para informarle, pero confió en que sigan las indagatorias.

Además, por segundo día consecutivo, pasantes de Medicina exigieron justicia para Mariana Sánchez, ahora en las universidades autónomas de Zacatecas y Durango.

Por Landy Valle y Francisco Nieto

lctl