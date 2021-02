Llegan más vacunas a Jalisco; avanzarán con adultos mayores en Puerto Vallarta

Con la llegada de 40 mil 950 vacunas contra la Covid-19 de los laboratorios Pfizer-BioNTech a Jalisco este miércoles, se iniciará con la aplicación de 21 mil 450 adultos mayores en el municipio de Puerto Vallarta.

El anuncio de este nuevo lote de biológicos se hizo a través de las redes del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en donde expuso que de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, se continuará con la aplicación de segundas dosis al personal de salud, que corresponden a 19 mil 500 y el resto para adultos mayores.

"En el Gobierno de Jalisco seguiremos apoyando en todo lo necesario para que este proceso sea rápido y eficaz. No bajemos la guardia", manifestó el mandatario.

El pasado 16 de febrero se inició conforme al plan federal, con adultos mayores de 60 años de 23 municipios a quienes se les aplicó la vacuna de laboratorios AstraZéneca cuya segunda dosis se recomienda aplicarse antes de dos meses y no requería ultra congelación.

En esta ocasión, se reciben vacunas de laboratorios Pfizer-BioNTech cuya segunda dosis se recomienda no exceda el máximo de 42 días, y su conservación si requiere temperaturas de ultra congelación y una vez expuesta a mayor grados para su aplicación, debe realizarse antes de las 72 horas.

Cabe destacar que aunque cada vez son más las personas vacunadas, el Gobierno del Estado de Jalisco hace un llamado a no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones para no infectarse por Covid-19 así como mantenerse informado y no hacer caso a falsas noticas del biológico.

Me da gusto informarles que hace unos momentos llegaron 40,950 vacunas contra el #COVID19 de Pfizer-BioNTech. Según el plan nacional de vacunación, 21,450 serán aplicadas a personas mayores de 60 años en Puerto Vallarta y 19,500 al personal de salud. pic.twitter.com/vP4LYNttZw — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 24, 2021

Escucha nuestro Reporte Covid-19

Por Mayeli Mariscal

GB