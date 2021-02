Lanza UdeG campaña: ¡No te la pienses, vacúnate!

Para frenar la propagación del virus SARS-COV-2, es necesario que la población se vacune y que se tenga la confianza de que estos biológicos ayudarán, sin riesgo a la salud, a evitar los contagios en la población.

Sin embargo, la desinformación ha generado que muchos desconfíen o duden en aplicar las vacunas y es por eso que se impulsa la campaña ¡No te la pienses, vacúnate!

Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) dijo que se difundirá información científica de las vacunas que está produciendo cada laboratorio para evitar la desinformación e inquietudes en la población, a fin de que se promueva la vacunación y se disminuya la desconfianza.

Y es que aunque el plan nacional de vacunación se inició para aplicar a personas mayores de 60 años, en los 23 municipios que se implementó la estrategia, algunos no acudieron por desinformación, y se ha visto que al desconocer los pormenores, no están haciendo caso al llamado del biológico.

"La idea es que haya brigadas informativas por tierra con voluntarias y voluntarios de la UdeG, nos estamos coordinando con la Secretaría de Salud Jalisco, con el Coronel Responsable de la vacunación para conforme vayan avanzando en los municipios que decidan atender la vacuna, poder difundir la información casa por casa, sin tener contacto social, dejar solamente la información en los hogares y también la idea es que estamos preparando una campaña por televisión, radio, prensa y por todos los medios disponibles para promover que la gente no le tenga miedo a la vacuna, que sepa los niveles de seguridad que se tiene", puntualizó.

Científicamente, se habla de la relevancia de alcanzar la inmunidad comunitaria para que se controle la mutación del virus que puede ser incierto y complicar aún más la inmunidad de las vacunas a largo plazo, por lo que es relevante que se logre lo antes posible.

"Por esa razón es muy importante que en nuestro país avancemos de manera relevante en el sistema de vacunación y que generemos lo que se conoce como la inmunidad comunitaria en donde para lograr eso requerimos al menos vacunar entre el 70 al 85 por ciento de la población como lo han definido los grandes epidemiólogos más importantes del mundo", destacó José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG.

Línea telefónica de Udeg

Hasta el momento se han recibido 176 mil 643 llamadas en la línea telefónica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y en el punto más alto se recibieron mil 800 llamadas por día y la semana pasada en promedio ya redujeron a 200 diarias.

El Rector de la UdeG, Ricardo Villanueva explicó que las pruebas también han disminuido, en el Centro Universitario de Tonalá ya las realiza un día sí y un día no porque no se completaban las pruebas por día, pero enfatizó que no se debe confiar y bajar la guardia como ya sucedió en diciembre del 2020 que provocaron aumento en los contagios en enero del 2021.

