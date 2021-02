Aprobarán diputados de Jalisco una Ley de Ausencia que será pionera en México

Diputados del Congreso de Jalisco y Colectivos que luchan por encontrar a personas desaparecidas trabajan desde hace tiempo en una Ley de Ausencia, podría aprobarse en breve ya que este jueves tendrán una reunión que sería la definitiva. Con esta Ley, Jalisco sería pionero en México ya que reduciría los tiempos de procesos y los trámites no tendrían costo, explicó en entrevista con El Heraldo de México, Consuelo Velázquez, del Colectivo Por Amor a Ellos.

“Esa Ley va a ser la más garantista de todo el país. Lo importante fue que ya no te tienes que esperar tres meses como dicen otras leyes”, explicó.

Sin embargo, los representantes de colectivos temen que los legisladores, ya con miras en el próximo proceso electoral, quieran aprobar al vapor también la Ley de Desaparecidos.

“¡Todavía no la acabamos de revisar, vamos como en el artículo 70, nos falta todavía gran parte de los artículos, pero ellos ya la quieren sacar! Dicen que después le podemos hacer modificaciones, no se trata de eso, si ya nos tardamos tanto tiempo. Si tenemos a los mejores expertos que nos están acompañando en la redacción de estas leyes ¿qué necesidad hay (de apresurar)? Nada más porque los asesores no quieren trabajar”, añadió.