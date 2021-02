Si dice palabras como 'nango' o 'guzguera', seguro se trata de un colimense

A pesar de que Colima es uno de los estados con menor dimensión territorial del país, cuenta con una riqueza gastronómica y natural muy importante, pero además cultural, muestra de ello es la riqueza en el vocabularios de sus habitantes.

Aquí te compartimos algunas frases que solo si eres o vives en Colima entenderás.

Los colimenses suelen llamar "portillo" a un agujero, hoyo o hueco, y no hay diferencia en su origen ni en su uso coloquial entre los colimenses.

Según los propios colimenses, la palabra "apalcuachar" es sinónimo de aplastar, y "cuacha" significa un montón de masa o algo que está semidestruido

Noticias Relacionadas Sabes que eres de Nayarit, si usas estas palabras

Cuidado si en algún momento te dicen ¡Que nango eres!, podrían estarte diciendo que eres una persona que hace o dice tonterías, que eres un tonto.

Diccionario de algunas palabras que usamos en Colima.... Y tu00fa, cuu00e1l conoces??? Posted by Colima. Tambiu00e9n Es Mi Estado. on Wednesday, July 11, 2018

También suelen decir “asobronar”, es decir, encimar o poner una cosa sobre otra.

Y la cosa no termina ahí, en la Colima suelen llamarle cabetes a las agujetas o cintillas con que se amarran los tenis, zapatos o cualquier tipo de calzado.

Además, cuentan con una palabra para hacer referencia a lo que se come por antojo o fuera de los horarios convencionales para ingerir alimentos, se trata de “guzguera”, así que no te sorprendas si algún día escuchas decir: ¡Ya no comas tantas guzgueras!

Al azúcar prieta sin refinar, también conocido como piloncillo, le llaman “panocha”.

Incluso algunos usuarios de redes sociales originarios de ese estado del país, aseguran que también se suelen utilizar las palabras “entrambulicar” para decir que alguien se ha hecho “bolas” al hablar. ¡Te vas a entrambulicar con tantos datos!

Y la frase “a raíz” que suelen utilizarla para decir que alguien anda descalzo o en sandalias.

Y finalmente, a las moronas les llaman “morusas” y "estraguñar" es sinónimo de atragantar, se le suele decir a alguien que siente ahogarse cuando lo que come o bebe se le va por otra vía.

brc