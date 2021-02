En tres UMF del IMSS se aplica la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores en CDMX

En tres unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México se avanza en el segundo día de la jornada de vacunación contra COVID-19 a población mayor de 60 años.

La vacunación que realiza personal del Seguro Social se lleva a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 140, La Teja, y la UMF No. 22, Independencia, ambas en la Alcaldía Magdalena Contreras; así como la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 42, en la Alcaldía Cuajimalpa.

En la UMF No. 22, la señora Perla, de 60 años, destacó el júbilo que sintió al ser de las primeras personas en recibir la inmunización, y “por el apoyo del IMSS, porque me queda tan cerca de casa; es lo mejor”.

Mientras que en la UMAA No. 42, entre los vacunados estaban la señora Celia, de 81 años, y el señor David, de 86 años, matrimonio desde hace 65 años. Ambos recibieron la inmunización en el módulo tres por la enfermera Maribel Arias Ruiz, adscrita a la misma Unidad.

En el segundo día de vacunación conjunta entre las instituciones del sector salud, la población que recibe la inmunización es aquella cuya primera letra del apellido paterno comienza entre H y hasta la P.

El personal del Seguro Social que forma parte de las brigadas de vacunación lo conforman dos enfermeros coordinadores, seis enfermeras vacunadoras, un médico familiar, dos médicos en área de observación y un médico asignado para los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), así como de Trabajo Social.



DRV