Veracruz podría volver a semáforo rojo; habrá más alertas preventivas por COVID-19

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, advirtió que el estado de Veracruz podría volver al semáforo epidemiológico color rojo, de riesgo máximo de contagio, en los siguientes 15 días.

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal indicó que serán emitidas más alertas preventivas por SARS-CoV-2 (COVID-19) ante el aumento en los contagios y la ocupación hospitalaria.

Recordó que la tercera alerta preventiva concluirá el martes 2 de febrero a las 18:00 horas, misma que fue decretada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz para restringir la movilidad en los centros históricos de 84 de los 212 municipios y reducir la capacidad del transporte público al 50 por ciento, en los últimos seis días.

“Va a salir la cuarta alerta preventiva contra el rápido crecimiento del COVID y cuando ya no estemos en naranja y llegamos a pasar al rojo, ya no serían las alertas preventivas, ya serían las acciones emergentes que el semáforo rojo nos impone”.

El titular del Poder Ejecutivo destacó que Veracruz se encuentra a sólo cuatro puntos de retroceder en el semáforo y volver al color rojo, pues se contabilizan 50 mil 963 casos positivos y siete mil 111 fallecimientos por coronavirus.

“Es lo que queremos evitar, por eso una vez más llamamos a todas y todos a evitar llegar a ese punto, estamos bien si seguimos cumpliendo, si no cumplimos, entonces no podría ser, ya no caigamos en estos saltos tan rápidos, imagínense 12 puntos del semáforo, a unas pocas semanas”.