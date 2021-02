Madre de joven desaparecido en Veracruz pide ayuda a Ricardo Anaya para localizarlo

Durante su gira por el territorio nacional, Ricardo Anaya se reunió en Poza Rica, Veracruz, con la madre de un joven que ha estado desaparecido desde 2016 y quien le pidió el apoyo para localizar a su hijo.

En un video compartido en sus redes sociales, el excandidato presidencial se reunió con Laura Mendoza, quien le pidió difundir el caso de su hijo para poder encontrarlo.

“Me entró miedo, una desesperando no encontrar a mi hijo. No tener la solvencia para ir corriendo a buscarlo. Yo quisiera encontrarlo. Hubiese preferido que si lo mandan, me lo avienten, pero ya sé que está muerto, pero así no”, dijo la madre del joven.

Estuve en Poza Rica, Veracruz. Laura me pidió ayuda para difundir el caso de su hijo desaparecido. No puedo pensar en algo más doloroso y desgarrador que no encontrar a un hijo o a una hija. Si alguien tiene información, por favor escríbame. Gracias por compartir. pic.twitter.com/vr4xLRmhad — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 31, 2021

Desaparición

Ricardo Delgado Mendoza desapareció el 10 de enero del 2016 en la ciudad de Veracruz, cuando tenía 16 años de edad, por este motivo su madre pidió ayuda para difundir su fotografía y que pueda dar con el paradero de su hijo.

Ricardo Anaya señaló que, además de difundir el caso del joven, pediría apoyo al senador Emilio Álvarez Icaza con orientación para poder continuar con la investigación del joven desaparecido.

Ricardo Anaya señaló que según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta enero de 2021 hay 83 mil personas desaparecidas.

“Estos números nos hablan de una dolorosa realidad, que desgarra a miles de familias en México (…) Es urgente acabar con el sufrimiento de tantas familias, desplegando para ello todos los recursos materiales y humanos con que cuenta el Estado mexicano”, dijo Ricardo Anaya.

