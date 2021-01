Ricardo Anaya graba VIDEO mientras conduce y las redes se le van con todo

Con el riesgo de provocar un terrible accidente, Ricardo Anaya grabó un video de poco más de dos minutos mientras conducía una camioneta en carretera.

"Hola. Ahora voy de camino a Veracruz", anuncia el queretano, mientras va por una vía de doble sentido. En el video, Anaya cuestiona la labor del gobierno de AMLO durante la pandemia, pero lo que llama la atención es la cantidad de ocasiones en las que voltea a la cámara y deja de ver el camino.

Por eso, los usuarios de Internet cuestionaron lo que consideran una irresponsabilidad y una falta grave a los reglamentos de tránsito de cualquier lugar de México.

Tras su visita de Atlanta a México, Ricardo Anaya es un claro ejemplo de lo que no debes hacer mientras manejas... ¿si choca por andar con la selfie, será culpa de López Gatell? pic.twitter.com/fnfXhkqTQL — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) January 27, 2021

Deja de ver el camino varias veces

Durante el video, Anaya mira la carretera por varios segundos y luego voltea hacia la cámara. Al mismo tiempo, pasan en contraflujo vehículos a considerable velocidad.

El ex candidato remata su mensaje con un "no hay tiempo que perder" y él mismo voltea a la cámara para apagarla. El ex candidato a la presidencia, que ya ha vuelto a anunciar sus intenciones para la contienda de 2024, fue cuestionado incluso por propios y extraños.

En los días recientes, Anaya también estuvo en el ojo del huracán, al iniciar una gira por la República mexicana, en el momento más álgido de la pandemia, para anunciar su intención de ser presidente de México.