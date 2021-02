Congreso de Nuevo León aprueba ley para sancionar a quienes no utilicen cubrebocas

El pleno del Congreso local de Nuevo León aprobó reformar la Ley Estatal de Salud para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública, con sanciones de multa o cárcel a quienes no cumplan con esta obligatoriedad.

La reforma fue aprobada con 26 votos a favor y 12 en contra y establece la exigencia a la población a fin de que use este insumo médico durante el periodo de la pandemia; quienes incumplan serán sancionados con cárcel, trabajo comunitario o multas económicas.

En concreto, se modificó el Artículo 126 de la Ley Estatal de Salud a iniciativa de la bancada local del PAN. El líder de los diputados panistas, Carlos de la Fuente señaló que esta modificación responde a que todavía hay personas que desestiman el peligro del virus, o simplemente no creen en la existencia del Covid-19.

"Observamos en las calles cómo salen a pasear sin el cubrebocas, exponiéndose y exponiendo a los demás a contagiarse, enfermarse y tener que ir a atenderse a un hospital, que lamentablemente lucen saturados de casos", señaló de la Fuente.

Morena rechazó la medida

La multa sería de cinco a 10 UMAS, mientras la sanción por cárcel sería de hasta 36 horas, o habría trabajo comunitario por ocho horas.

La reforma fue rechazada por la bancada de Morena en el Congreso local, quienes señalaron se castigará a los individuos, y no los centros o comercios que no obliguen a sus clientes a utilizar el tapabocas, y tampoco contempla la responsabilidad de padres o tutores de menores que no utilicen este artículo.

También cuestionaron la aplicación de la multa, si deberá pagarse en ese momento o de forma posterior, y sí la ley contempla el uso de este objeto de forma obligatoria dentro de vehículos particulares.

Por: Daniela García

GDM