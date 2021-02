Carretera Tampico-Mante podría ser cerrada el próximo 25 de febrero

Ejidatarios de Villa Cuauhtémoc en Altamira, cerrarán dos kilómetros de la carretera Tampico-Mante ante la negativa de pago por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; la fecha limite es el 25 de febrero, aseguró el abogado de los pobladores, Gustavo Ortega Mendoza.

Históricamente el tramo fue catalogado como un camino ejidal, pero por la conexión de Tampico y Victoria, se amplió la carretera hasta pasar por Villa Cuauhtémoc afectando los terrenos de los habitantes.

"No vamos a levantar, solo se va cercar en cuanto se acredite la negativa de pago el 25 de febrero. Como dijo el compañero en Marzo las autoridades tendrían que sacar un libramiento para que no pasen por el ejido. Dentro de la misma sentencia no se cobran rentas, solo un pago único", declaró.