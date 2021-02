Actualización casos Covid-19 en NL: la importancia de los anticuerpos y un sistema inmune fuerte

Esta tarde, del 1 de febrero, en la conferencia de prensa por la Actualización de casos Covid-19 en Nuevo León, el Dr. Manuel de la O, secretario de salud de la entidad mencionó la importancia de mantener un sistema inmunológico fuerte; así como también de la participación de los anticuerpos en el tema del Covid-19.

Desde inicios de la pandemia diversas teorías señalan que al contagiarse una vez de Covid-19 y luego recuperarse, la persona se vuelve inmune a enfermarse de nuevo. Y aunque sabemos que si te enfermas una vez te puedes volver a enfermar. De acuerdo, con el Dr. Manuel de la O, aunque no hay suficientes investigaciones, esa teoría tiene algo de cierto.

En un artículo publicado en The New England Journal of Medicine llamado “Respuesta inmune humoral contra Sars-cov-2 en Islandia” publicado el 29 de octubre de 2020, se examinaron a 1,215 personas desde que fueron diagnosticadas hasta cuatro meses después de su recuperación.

A pacientes hospitalizados, que tuvieron cuadros intensos de la enfermedad se les tomaron los niveles de anticuerpos para ver qué tanta inmunidad tenían al virus.

Se encontró que el 91% de los recuperados tenían anticuerpos al realizar el estudio. Dos meses después, los anticuerpos en lugar de bajar iban aumentando. Los anticuerpos estaban haciendo su función para proteger a los contagiados.

A los cuatro meses tampoco disminuyeron. Tenían niveles de anticuerpos adecuados.

Varios estudios han reportado una mayor prevalencia de anticuerpos del SARS-Cov-2 en pacientes gravemente enfermos que en aquellos asintomáticos o con síntomas leves.

“No podemos decir que los anticuerpos van a ser permanentes. No podemos relajar las medidas de prevención”, dijo el Dr. De la O.

En este estudio también encontraron que las mujeres generan menos anticuerpos que los hombres. Por otro lados, los fumadores tenían niveles anticuerpos mucho más bajos que los no fumadores.

El Dr. De la O hizo un llamado a que los fumadores intenten dejar fumar y a que mantengan una alimentación sana, tengan un buen descanso y hagan ejercicios para mantener un sistema inmune fuerte. Algunos alimentos que pueden ayudar a fortalecer tu sistema inmune son los cítricos, brócoli, jengibre, espinacas, papaya, chile morrón, entre otros.

Cifras de actualización de Covid-19, 1 de febrero 2021

- Hoy se registraron 971 casos positivos de Covid-19 que suman 153,927 desde el inicio de la pandemia

- Hoy también se reportaron 52 defunciones a causa de Covid-19 que suman un total de 7,840 muertes hasta la fecha.

- Hay 1,856 pacientes hospitalizados.

- Hasta el momento van 134,464 recuperados.

Escucha nuestro Reporte Covid-19

AV