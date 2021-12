Ómicron en México: Variante no es agresiva y no causa enfermedades graves, afirma Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó la mañana de este viernes 3 de diciembre el primer caso positivo de la variante ómicron del coronavirus Covid-19 en México, se trata de una persona de 51 años de origen sudafricano, que se internó voluntariamente en un hospital de la Ciudad de México y que hasta el momento presenta una enfermedad leve, con pronóstico de recuperación favorable, destacó.

López-Gatell destacó que ninguno de los familiares directos del paciente tiene síntomas, "pero como está establecido, se les da seguimiento también para ver si están infectados".

El funcionario de salud federal informó que será el próximo domingo cuando estará el resultado directo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), además señaló que si bien la variante ómicron es más transmisible, no es agresiva y no causa enfermedades graves.

"La variante ómicron no causa enfermedades graves, pero una variante que sea más transmisible como ómicron y que no causa enfermedad más grave, ayuda a que la población cause inmunidad e forma más rápida. Ayuda a que más rápidamente los casos leves se recuperen y queden inmunes, lo cual ayuda a toda la sociedad", destacó el funcionario.

Preocupación de la ciudadanía es legítima: López-Gatell

El Subsecretario de salud indicó además que la preocupación de la población ante la propagación de esta nueva variante es legítima, sin embargo, informó que debe ser abordada con información creíble: "Todas son preocupaciones legítimas, nos parece que es muy importante que esos temores sean abordados con información creíble, fidedigna, para que puedan conocer la situación en su proporción, parte del miedo que pueden ocasionar las pandemias es el miedo, y pueden causar grandes daños, incluso más daños que el propio virus."

La propagación de una variante que no es agresiva no tiene que ser motivo de preocupación, informó López Gatell en su encuentro con la prensa, no obstante, señaló que se deben seguir manteniendo las mismas recomendaciones que se han dado a conocer previamente por las autoridades sanitarias: "las recomendaciones siguen siendo las mismas, siguen vigentes, tenemos un mecanismo de monitoreo de la intensidad epidémica mediante un semáforo de riesgo epidemiológico, el llamado concreto es a vacunarse, peor no por ómicron, hay que vacunarse contra el Covid-19."

López-Gatell llama a evitar medidas de contención "arbitrarias"

Hugo López-Gatell indicó además que la preocupación de la población ante la propagación de esta nueva variante es legítima. FOTO: EFE

Hugo López-Gatell hizo un llamado además a evitar acciones arbitrarias con el objetivo de contener el avance de la enfermedad: ciertos países "llevan a cabo medidas arbitrarias que no funcionan, cómo lo hemos hecho; la comunicación abierta, franca, fundamentada, es un elemento estratégico para la construcción de la pandemia".

"Las medidas de contención como cerrar fronteras, o cancelar selectivamente la llegada de pasajeros de los países en donde se registren las variantes, no tienen utilidad. Las medidas de restricción no tienen utilidad, no es una opinión personal, estos se sabe en la comunidad de salud pública. Ya hay más de 42 países que hasta el momento han indicado que tienen ómicron, incluso hay países como Nigeria, que desde octubre ya habían detectado ómicron", concluyó López-Gatell.

"Preparémonos para una epidemia larga": López-Gatell

Hugo López-Gatell hizo un llamado a la ciudadanía a conservar la calma ante la confirmación del primer caso positivo de la variante Ómicron en México. FOTO: EFE

López-Gatell también enfatizó que la pandemia de Covid-19 va para largo, por lo que hizo un llamado a la población a tomar las medidas preventivas que ya conocen; "preparémonos para una epidemia larga" detalló el subsecretario durante la conferencia de esta mañana.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal (SSa) recordó que el pasado 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a Ómicron como “variante de preocupación”, por lo que desde entonces el sector Salud en México actualizó los protocolos de vigilancia genómica para efectuar la búsqueda intencionada de dicha variante.

La dependencia señaló que hasta el momento en neustro país ha identificado la circulación de las variantes de preocupación, denominadas Alfa, Beta, Gamma, Delta y la reciente Ómicron. Entre tanto, Hugo López-Gatell hizo un llamado a la ciudadanía a conservar la calma ante la confirmación del primer caso positivo de la variante Ómicron en México.

