Sinaloa cancela arribo de dos cruceros con casos positivos de Covid-19

Por representar un posible riesgo para la población local, en cumplimiento a medidas internacionales de prevención, este martes la Secretaría de Salud de Sinaloa canceló el atraco de dos cruceros turísticos por registrar casos positivos de coronavirus entre sus tripulantes.

Héctor Melecio Cuén Ojeda, secretario de Salud informó que uno de los cruceros arribaría al puerto de Mazatlán con cuatro mil pasajeros y el segundo, pretendía arribar al puerto de Topolobampo con mil 219 pasajeros a bordo.

Agregó que en el caso del crucero que llegaría el día de hoy al Puerto de Mazatlán, registró 75 contagios entre la tripulación y trae seis pasajeros contagiados con Covid-19, mientras que el crucero que arribaría al Puerto de Topolobampo, registró entre pasajeros y tripulación 19 contagios, de ahí que se determinó la decisión de cancelar su desembarco.

"Esto es una instrucción ya, yo tengo la competencia aquí en Sinaloa, ayer platiqué con el señor gobernador y él me dijo es una responsabilidad tuya es lo que él me dijo y una cosa si te encargo, pon por delante el interés de la ciudadanía, pon por delante la salud y la vida de ellos, de tal manera que, en ese tenor estamos trabajando desde luego que la decisión no fue de manera aislada", informó.