"Ojalá fuese de la época de Maximiliano": AMLO sobre las críticas por la vajilla en el desayuno con Carlos Slim 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, a las críticas que recibió por el desayuno que sostuvo el pasado lunes con el empresario Carlos Slim.

"Que por qué desayuno con Carlos Slim, y que aparece una vajilla ahí; cómo andan viendo eso. Les prometo que nunca me había dado cuenta, o sea, no había reparado en eso... es un comedor que quedó ahí hace mucho tiempo, no se usa y dije: ´vamos a desayunar aquí´ y se fijan en la vajilla. Ojalá fuese de la época de Maximiliano, pero no saquearon. Hay de Maximiliano pues algunas esculturas, pero todo controlado por Hacienda", dijo divertido el mandatario mexicano.

López Obrador explicó las razones para invitar al magnate mexicano a desayunar a Palacio Nacional, y aseguró, que "él no anda promoviendo la oposición".

Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia)

"Cómo no voy a invitar a Carlos, si como lo digo ahí, es un empresario importante, institucional, él no anda promoviendo la oposición al gobierno, él anda en sus empresas, en lo suyo; y nos paga 28 mil millones, nada más para que tengan una idea. Esa su obligación no es una concesión gratuita", subrayó.

También, el presidente mexicano reveló lo que desayunó con Slim: "Cómo no lo voy a invitar a desayunar. Si, chipilín y chocolate y hasta budín y pan de yuca".

López Obrador hizo un espacio en su agenda decembrina para desayunar con Slim en el Palacio Nacional. Destacó el civismo fiscal de América Movil, la firma más grande de telecomunicaciones de Latinoamérica y buque insignia del imperio Slim.

"América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México, el 16 de diciembre, 28.000 millones de pesos a la Hacienda pública", unos 1.350 millones de dólares, escribió López Obrador en Twitter junto a una foto con el empresario de 81 años y con una fortuna estimada en 83.000 millones de dólares.

El mandatario hizo el anuncio junto con una fotografía durante un desayuno con Slim, el hombre más rico del país y cuya fortuna está estimada en unos 63.000 millones de dólares.

"Desayuné con Carlos Slim, que, además de amigo y buen empresario, contribuye al desarrollo del país", indicó.

El 23 de noviembre pasado, América Móvil informó que concluyó la venta de su participación en Tracfone, el operador de servicios móviles más grande de Estados Unidos, a Verizon. Por la transacción, la firma de Slim recibió 3.625 millones de dólares y 57 millones de acciones de Verizon.

Aunque López Obrador mantiene una relación distante con la iniciativa privada de México, es cercano a Slim, cuyos consorcios participan en varios sectores de la economía mexicana como la construcción y la minería.

