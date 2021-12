AMLO invitará a la mañanera a 22 aspirantes a encabezar el STPRM

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que invitará a Palacio Nacional a los 22 candidatos a encabezar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para que se presenten y los conozcan los empleados de Petróleos Mexicanos.

Dijo que los candidatos podrán hacer una breve exposición durante la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería.

"A mi me gustaría que si no son muchos, invitarlos aquí, tres minutos a cada uno ¿a ver a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿a ver qué planteas? ¿en qué vas a ayudar a los trabajadores o vas a seguir igual con la corrupción vendiendo plazas o realmente es un cambio? Si no son muchos los invitaría yo. Los invito", explicó.

López Obrador afirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social garantizará las elecciones libres en el Sindicato Petrolero.

"Se va a votar de manera libre y secreta, y nada de excusas de que me amenazaron, nada de que ya me llegó un volante en donde dicen que si no voto por mengano, zutano y perengano que me atenga a las consecuencias, porque (en) todo eso hay amenazas, intimidaciones. Hay libertad, nosotros vamos a cuidar el proceso, además va a haber una aplicación, nadie se va a enterar, no es como los acuerdos que hacían antes lo políticos corruptos en lo oscurito", aseveró.