La UNAM sigue en el Top 100 de las mejores universidades del mundo y es una de las dos mejores de Latinoamérica

Una vez más, la UNAM mostró su liderazgo en los ámbitos nacional e internacional al ubicarse como una de las mejores instituciones de educación superior, por su prestigiado quehacer en todas las áreas del conocimiento.

Al mismo tiempo, integrantes de su comunidad fueron distinguidos con diversos premios y reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La UNAM está entre las 100 mejores universidades del orbe, de acuerdo con el QS World University Rankings by Subject 2021, que evaluó a más de cinco mil instituciones de educación superior. La Facultad de Derecho ocupó el sitio 34 en esta clasificación.

La UNAM es considerada una de las mejores universidades en Latinoamérica (Foto: Cortesía UNAM)

El ranking mundial de universidades, el QS de Inglaterra, dio a conocer que en su clasificación 2022 la UNAM está ubicada como una de las dos mejores de América Latina junto con la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

José Antonio Seade Kuri, director del Instituto de Matemáticas, recibió la medalla “Solomon Lefschetz 2021”, que otorga cada cuatro años el Mathematical Council of the Americas.

Científicos e ingenieros de la NASA nombraron “Rafael Navarro” a una montaña de Marte para rendir homenaje al investigador de la UNAM.

La UNAM es considerada una de las mejores universidades en Latinoamérica (Foto: Cortesía UNAM)

Estudiantes de la Facultad de Derecho ganaron el primer lugar de la edición 35 del Concurso Jean-Pictet de Derecho Internacional Humanitario. Enfrentaron a 29 equipos de igual número de universidades de Francia, Estados Unidos, Suiza e Israel, entre otros.

La distinguida filósofa mexicana, profesora e investigadora nacional emérita y doctora honoris causa de la UNAM, Juliana González Valenzuela, mereció el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2020-2021, con lo cual se convierte en la primera mujer en obtener este galardón.

Alumnos de la Facultad de Ingeniería obtuvieron el primer lugar del concurso Blue Sky Innovation Competition, organizado por la American Society of Civil Engineers, por su propuesta innovadora de una ciudad flotante construida en medio del océano, totalmente sustentable y con artefactos de bioplásticos fabricados con tecnología 3D.

(Foto: Archivo)

Alumnos de la Facultad de Ingeniería superaron a los equipos de nueve conferencias estudiantiles en Estados Unidos en el Concurso Estudiantil de Puentes de Acero, competencia organizada en la región Texas-México, del American Institute of Steel Construction.

Julia Tagüeña Parga, investigadora del Instituto de Energías Renovables, se hizo acreedora del The Public Understanding and Popularization of Science Award 2021, que otorga la Academia Mundial de Ciencias.

El “Aula del Futuro”, desarrollo del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, se expandió a otras latitudes y logró el Premio Latinoamericano a la Innovación en Educación Superior, en la categoría de “Experiencia Integral e Innovadora”.

Rosa Elena Sarmiento Silva, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, recibió el premio George E. Brown Jr. 2020, otorgado por el gobierno de Estados Unidos por su investigación de virus presentes en animales silvestres.

(Foto: Archivo)

Premios nacionales

La UNAM otorgó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 81 académicas, quienes destacaron por su trayectoria y aportes en los ámbitos de la docencia, investigación y difusión de la cultura. Instituido en 2003, el galardón se ha entregado a cerca de mil 600 mujeres.

Seis estudiantes de la UNAM fueron beneficiados con la Beca ExxonMobil para la Investigación –en su décima generación, 2020-2021–, que entrega la empresa a alumnos para titularse en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas.

Felipe Leal Fernández, exdirector de la Facultad de Arquitectura, ingresó como miembro de El Colegio Nacional.

El Consorcio de Universidades Mexicanas reconoció la labor de Enrique Graue Wiechers en favor de la Educación Superior, distinción otorgada por 29 instituciones hermanadas con la UNAM en pro de la educación pública, popular, laica y sin doctrinas. También recibió la Medalla al Mérito Docente 2019 “Profesor José Santos Valdés”, que proporciona el Congreso de la Ciudad de México.

(Foto: Archivo)

Estudiantes de la Facultad de Economía obtuvieron, por segundo año consecutivo, el primer lugar del Reto Banxico, convocado por el Banco de México.

Con 14 años de edad, el estudiante de Derecho, Fernando Lucio, fue reconocido con el Premio de la Juventud 2021, por su labor como activista en contra de la desaparición forzada de personas.

Eduardo López Betancourt, destacado académico de la UNAM y presidente del Tribunal Universitario, fue distinguido con la Presea Sentimientos de la Nación, el más alto reconocimiento que confiere el pueblo de Guerrero, a través de su Congreso.

El Senado de la República entregó en sesión solemne la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2021 a Ifigenia Martínez Hernández, por su destacada trayectoria en los ámbitos económico, político, académico y diplomático.

Iván Macías Mejía, exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, consiguió el segundo lugar del World Press Photo 2021 en la categoría de “Retrato Individual” por la imagen “Primera Línea contra el Covid-19”.

(Foto: Archivo)

David Illescas Mendoza, egresado del Centro Universitario de Teatro, sumó su nombre a la historia cinematográfica de México al ganar el Ariel, máximo galardón que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Investigaciones universitarias que ayudarán al desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, el trasplante de mitocondrias para combatir Alzheimer, evitar la inflamación renal, así como nanopartículas para reducir el uso de medicamentos contra padecimientos cardiovasculares, fueron reconocidas con el Premio CANIFARMA, que otorgó la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en su edición 2021.

A Margo Glantz, profesora emérita de la UNAM, le fue conferida la Medalla Carlos Fuentes que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La Universidad Nacional concedió el Reconocimiento Alfonso García Robles 2021 a siete personalidades e instituciones que realizan labores destacadas de defensa, promoción, protección o garantía de Derechos Humanos de las Personas Migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

El rector Enrique Graue entregó el Premio Universitario del Deporte 2020 y 2021; y el Premio Puma, a los 110 Mejores Alumnos Deportistas por Disciplina, correspondiente a esos años.

SIGUE LEYENDO:

Regreso a clases 2022: ¿Cuándo vuelven a las actividades en la UNAM?

La UNAM estrena licenciatura: Esta es la nueva carrera que puedes estudiar en la Máxima Casa de Estudios

UNAM: estas facultades ya tienen fecha de regreso clases presenciales