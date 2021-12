Repuntan casos en 10 alcaldías de la CDMX

Los casos positivos al virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, repuntaron en 10 alcaldías de la CDMX.

De acuerdo con una revisión a los datos de la Secretaría de Salud federal, que concentra la plataforma del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en una comparación entre la semana del 6 al 12 de diciembre de 2021, con la del 13 al 19 del mismo mes, Cuajimalpa encabezó la lista con 122 por ciento de incremento (de 9 a 22); le sigue Coyoacán, 71 por ciento (38 a 65), y Cuauhtémoc, 45.8 por ciento (85 a 124).

En el listado de alzas también aparecen Iztacalco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Xochimilco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En contraste, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan mostraron disminuciones, que van de 3.7 hasta 29.2 por ciento.

A nivel general, en dicha comparación, los contagios aumentaron 2.02 por ciento en toda la capital, pues pasaron, de mil 577 a mil 609.

Ayer, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que en la Ciudad de México se vislumbra una tendencia al alza en los casos positivos al virus SARS-CoV-2.

El funcionario informó que la capital se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico, pues tiene cinco de 40 puntos en la evaluación del Gobierno de México.

“Queremos que la gente lo conozca que empezamos la semana con una tendencia ligeramente ascendente del número de positivos identificados. No es algo descontrolado, ni de gran magnitud, pero sí es importante ir monitoreando los indicadores día con día; son los positivos de los macroquioscos, centros de Salud y centros comerciales. “Es uno de los mecanismos más oportunos que tenemos para monitorear, ya que son pruebas rápidas que vemos todos los días por la tarde, y hemos notado un incremento en los primeros tres días de la semana, con respecto a cómo se dio la semana previa, no es algo gigantesco”, dijo.

No obstante, Clark consideró que la variante Ómicron del virus, que arribó hace unos días a la entidad, no ha impactado. “Este incremento que vemos tiene cerca de 10 días, creemos que está mucho más asociado, no a la variante Ómicron, sino a lo que en muchas partes del mundo han visto con la temporada invernal, incrementos relativamente ponderados”, señaló.

Explicó que, para tener datos más precisos de ubicaciones y perfiles de las personas, hay que esperar algunos días, derivado de que estas pruebas se suben al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde se agrupan metodológicamente.

“Ahí podemos hacer mucho mayor análisis de qué tipos de grupos son, qué tipo de personas, en qué alcaldías, pero hay que esperar algunos días”, precisó Clark.

Sin embargo, en otros indicadores, como las hospitalizaciones, sigue la tendencia a la baja, pues actualmente hay 319 internados en la Ciudad de México.

“Estamos cumpliendo un hito importante, que es que se ha reducido a la mitad, prácticamente, la ocupación hospitalaria, comparado con el mínimo que llegamos a tener en junio; recordarán, habíamos bajado mucho entre enero y junio, llegamos a nuestros mínimos los primeros días de junio, por ahí del 5 era el mínimo de hospitalizados en la ciudad, con cerca de 700”, dijo.

PAL