Regreso a clases SEP: Estados volverán a la escuela con esquema mixto en enero | MAPA

Inició el primer periodo vacacional del ciclo escolar 2021-2022 para alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con él diez días de descanso para personal docente y estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, será el próximo 3 de enero cuando se de el regreso a clases presenciales y esto se hará de manera mixta, es decir con clases en línea y presenciales.

Sin embargo, la llegada de la nueva cepa Ómicron de Covid-19 ha puesto en alerta a la comunidad escolar, en especial a padres y madres de familia quienes temen por la salud de sus hijos; no obstante la SEP y la Secretaría de Salud han dicho que hasta el momento no se tienen evidencias de que la esta variante sea más peligrosa que las ya conocidas.

Por lo que, hasta ahora, no habrá suspensión de clases presenciales tras las vacaciones de invierno que iniciaron el 20 de diciembre; de acuerdo con el calendario de la SEP será el 3 de enero cuando los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresen a los salones para continuar con el presente ciclo escolar.

La SEP no ha confirmado de manera oficial que se suspenderán las clases presenciales en enero, por la nueva variante de Covid-19, autoridades de algunos estados han decidido volver a las actividades a distancia, con la finalidad de cuidar la salud de los alumnos, tal es el caso de Chihuahua.

Javier González Mocken, secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, indió que desde el lunes 13 de diciembre la clases fueron suspendidas de manera presencial ante el aumento de casos de Covid-19 en ese estado, por lo que los alumnos de todos los niveles escolares permanecerán en casa hasta el próximo 10 de enero del 2022.

Otro estado que se ha pronunciado en el mismo sentido es Coahuila, entidad donde las bajas temperaturas han empezado a sentirse intensamente, por lo que las autoridades escolares decidieron suspender las clases presenciales a fin de salvaguardar la integridad y salud de los menores de edad.

La SEP indicó que hasta el momento han regresado a las aulas más de 24 millones de alumnos de educación básica, cifra que ha ido en aumento desde que inició el presente ciclo escolar el pasado 30 de agosto; las entidades donde ya es obligatorio ir de manera presecial a las escuelas son:

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el regreso a clases presenciales y dijo que en este proceso de retorno a la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19 se van a correr ciertos riesgos, pero para prevenir contagios se implementarán protocolos de salud en los planteles y se realizarán pruebas de detección del virus a los menores.

“Vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga prueba cuidarlos, y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba”, señaló.