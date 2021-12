Acusaciones contra José Manuel del Río no tienen sustento jurídico; asegura su abogado

El abogado Jorge Reyes Peralta, defensor de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y quien fue detenido la mañana del miércoles, afirmó en entrevista con Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio que presentará pruebas para desvirtuar las acusaciones contra su defendido.

"La teoría del caso que sostiene la Fiscalía General del Estado de Veracruz es que José Manuel del Río Virgen es el autor intelectual del crimen de quien fuera candidato a la alcaldía de Cazones, Veracruz. La fiscalía dice que porque Del Río invitó a Movimiento Ciudadano, lo impulsó para que fuera candadito, el difunto (René) Tovar, y porque cuando lo asesinan él decide quien debe ocupar la candidatura y ser el alcalde como consecuencia de haber ganado la elección a un fallecido, esa es la teoría que sostiene la Fiscalía", explicó.

Agregó que no tienen una sola prueba que lleve a concluir que fue el autor intelectual, no tienen con qué sostener esta teoría "porque es una conjetura, no tiene los autores materiales del crimen". Además, dijo, hay otros detenidos a quien también acusan de autoría intelectual.

Recordó que cuando judicializaron y detuvieron a las personas en junio de este año, no tenían en su radar a Del Río Virgen, sino hasta el 9 de diciembre en que amplían el proceso y delibran orden de aprehensión.

"De todo el material probatorio solo nos queda claro que hubo un asesinato, que no saben quiénes lo cometieron, y solo dicen que por haber impulsado la candidatura, mi defendido, por haber decidido invitarlo a ese partido para ser la fórmula ganadora y luego poner a quien lo relevó como candidato, por eso es autor intelectual, lo cual es una aberración jurídica que no tiene sustento", aseguró Reyes Peralta.

Indicó que el día de ayer fue la audiencia inicial y como medida cautelar, el juez de control dictó un año de prisión preventiva oficiosa, y la defensa pidió la duplicidad del término constitucional, que vence el martes a las 13:20 horas, y la continuación de la audiencia donde ofertarán datos de prueba, el próximo lunes a las 3:00 de la tarde.

Finalmente, Reyes Peralta señaló que su objetivo es destruir la teoría de la Fiscalía que no tiene sustento jurídico.

