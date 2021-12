Ómicron en México: ¿Cómo evitar contagios de Covid-19 en fiestas decembrinas?

La cuarta ola de Covid-19 podría llegar a México en enero aumentando el número de contagios e incluso de hospitalizaciones, pues la nueva variante ómicron es más contagiosa, sin embargo se sabe que no es más letal que las anteriores, y que las personas que ya están vacunadas tienen menos riesgo de padecer enfermedad grave.

Ante esto autoridades sanitarias a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que es necesario mantener las medidas como sana distancia, lavado constante de manos y uso de cubrebocas para evitar exponerse y pidió a las familias evitar reuniones en época decembrina.

AMLO invita a las familias a pasar juntos la Navidad

Aún con la polémica de la expansión de la variante Ómicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía pasar en familia la Navidad, pero manteniendo los cuidados necesarios.

"Que si hay la polémica por este tema de la variante; lo hagamos con cuidado, pero sí vernos (en familia en esta Navidad)", dijo.

Consideró que, aún con la pandemia, es importante verse en familia y pasar juntos estas fechas, incluso tratar de hacer esta reunión, aunque los padres ya no estén vivos.

"Ellos eran los que nos convocaban. Se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar ese tipo de encuentros, con familiares y amigos", reiteró.

¿Cómo evitar contagiarse en reuniones de Navidad y Fin de Año?

Las medidas preventivas no deben dejarse de lado en la época navideña. Las personas tienen que evitar acudir a actos masivos realizados en lugares cerrados y sin el uso de cubrebocas y medidas preventivas. Por ejemplo, una persona joven y sana que está vacunada puede contagiarse y no presentará una enfermedad grave, pero sí puede contagiar a otras en su entorno que tengan alguna condición de riesgo. No sólo es el cuidado individual, es el cuidado de todos aquellos que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, entre otros.

Recomendaciones si van a fiestas

Estamos cansados del confinamiento y en estas épocas queremos ver a nuestros familiares y celebrar. Podemos seguir con las fiestas si seguimos las recomendaciones para minimizar los riesgos:

Realizar un plan para la reunión. Hablar con los familiares y amigos. Discutir si hay en el grupo personas vulnerables. Todos deberían estar vacunados (los que son candidatos para recibir la vacuna). Hay que recordar que las vacunas reducen el riesgo de infección y que no sólo protegen al que la recibe, sino también a los que conviven con el vacunado.

De cinco a siete días antes del evento hay que extremar las precauciones. Mantener el uso de cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos o uso de alcohol en gel, mantener la distancia física y evitar reunirse en espacios cerrados sin ventilación.

Idealmente, y si es posible, las personas que no viven en la misma casa deberían realizarse una prueba antigénica antes de juntarse a festejar.

Si alguna persona tiene síntomas compatibles con la Covid-19 no tiene que ir, aun cuando el resultado de su prueba sea negativo.

