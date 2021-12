Anuncia AMLO vacunación de refuerzo para maestros y personal de Salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacunación de refuerzo anti Covid-19 seguirá con personal médico y maestros.

"Se tomó la decisión de tomar la vacunación de refuerzo a todos los maestros. Que el magisterio ya lo sepa... También el personal médico", dijo.

En la mañanera, el mandatario explicó que al concluir con la vacunación de refuerzo a los adultos mayores, seguirá el proceso con estos dos sectores de la población.

Agregó que va avanzando la vacunación de la tercera dosis los adultos mayores "y al terminar aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, sigue el personal de salud y los maestros".

Se revisará conveniencia de vacunar a la población infantil: AMLO

López Obrador también informó que el próximo martes se podrá informar si es conveniente o no la vacunación a la población infantil. Eso, añadió el mandatario, va a depender de los especialistas, pues se tiene que revisar su conveniencia, es decir, si es o no recomendable.

En ese sentido, aseguró que sí se aplicará si es recomendada por los especialistas y por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Si está o no recomendada, lo vamos hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo inconveniente o que no sea necesario", reiteró.

