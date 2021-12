Ernesto Nemer garantiza continuidad en la estrategia contra la delincuencia en municipios del Edomex

A un mes de la renovación de las administraciones municipales mexiquenses, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, destacó que en el tema de seguridad el Estado de México y las autoridades municipales entrantes han intercambiado información y datos para continuar con la estrategia contra la delincuencia.

Recordó que fue durante el seminario y capacitación a las 125 alcaldesas y alcaldes, celebrado hace unos días, se dio el acercamiento con la Secretaría de Seguridad.

Afirmó que en el contexto de la transición, la totalidad de las demarcaciones mexiquenses son prioritarias en el combate a la delincuencia.

“Me instruyó que organizáramos cuatro días de capacitación para las y los 125 presidentes municipales y uno de los temas donde más hubo información, intercambio de datos, de partición del Secretario de Seguridad fue el tema de seguridad, todos son prioritarios”, declaró.

Tras acudir al último informe del ayuntamiento de Toluca, dijo que las mesas de trabajo en materia de seguridad continúan entre los tres niveles de gobierno.

En este contexto, garantizó que las entrega-recepción en las alcaldías del estado se dan en clima de paz y tranquilidad.

Es de recordar que desde el 1 de diciembre el Ejecutivo y los integrantes de su gabinete legal y ampliado han acudido a los últimos informes de gobierno de las autoridades locales y la toma de protesta de las entrantes.

“Hay una mesa diaria de trabajo entre el gobierno estatal, el gobierno municipal y el gobierno”, recalcó.

Por otro lado, el encargado de la política interna del Estado de México reconoció la crisis financiera que prevalece en los ayuntamientos; sin embargo, precisó que no es porque la administración estatal no haya entregado los recursos a tiempo, de hecho ha cumplido y no hay retrasos.

“No es porque el gobierno no haya cumplido, el gobierno ha cumplido al 100 por ciento, no ha retraso ni siquiera lo tiempos”, subrayó.

