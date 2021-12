Autoridades de Yucatán en alerta por varamientos masivos de delfines

Luego de realizar la necropsia de los tres delfines que recalaron muertos en Progreso el pasado fin de semana, el responsable del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos (PICMMY), Raúl Díaz Gamboa, indicó que han lanzado una alerta en toda la costa de Yucatán ante la posibilidad de varamientos masivos de más ejemplares en los próximos días.



Explicó que los ejemplares hallados en los puertos progreseños de Chuburná y Chelem no fallecieron por patologías crónicas, es decir, no tenían alguna enfermedad terminal ni rastros de actividad humana en sus cuerpos. Lo único sobresaliente es que sus estómagos estaban vacíos con ulceras múltiples, por lo que todo indica que no se alimentaron por un tiempo prolongado.



Se tratan de tres delfines tornillo de rostro largo y eran adultos machos. Dijo que son organismos oceánicos, lo que quiere decir que habitan en aguas profundas, y se alimentan de peces y calamares.



El investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) informó que lo más probable es que pertenecían al grupo de aproximadamente 50 delfines que vararon el 8 de diciembre en la isla Holbox, Quintana Roo, el cual se trasladó hacia Yucatán luego de ser liberados en aguas profundas por los lugareños.

“Estos organismos se llaman interdependientes, no pueden vivir solos, sino en grupo. Si uno de ellos se enferma, por instinto se dirige a la costa y los otros lo siguen y es cuando ocurren esos varamientos masivos. No necesariamente todos tienen que estar enfermos, con uno que lo esté, los otros lo siguen como una especie de solidaridad, aunque más bien es la dependencia que tienen como grupo”, abundó.



En ese sentido, Raúl Díaz dijo que seguramente que uno de los delfines que recaló en Progreso tenía un padecimiento o estaba desorientado y los otros dos lo siguieron. En ese proceso dejaron de alimentarse porque no están acostumbrados a aguas costeras que son tan bajas y por eso murieron.



En ese contexto y ante la posibilidad de que forman parte de los que aparecieron en Holbox, se activó el protocolo de varamientos a nivel estatal para que diversas instancias estén alertas de que ocurran más casos.



“Y ya se emitió una alerta porque es muy probable que sigan llegando más a Yucatán, a diferentes puertos. Los que llegaron el fin de semana no estaban vivos, y si pertenecen al mismo grupo es probable que varen otros muertos”, recalcó.



El especialista agregó que ya notificaron a la Marina Armada de México, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y as la Reservas Ecológicas que tienen puestos o unidades en todo el litoral, para que su personal avise al PICMMY en caso de que detecten varamientos de delfines.



Por lo pronto, los tres delfines localizados en Progreso ya fueron enterrados con ayuda de la Policía Ecológica tras realizarse la necropsia correspondiente.

